محمد صلاح يقود ليفربول إلى إسقاط روما ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل المتألق محمد صلاح هدفين، وصنع مثلهما أمام فريقه السابق خلال فوز كبير لليفربول 5-2 على ضيفه روما ليضع قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وهزَّ صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة، ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني، وفيرمينو خلال الشوط الثاني.

ووسّع فيرمينو الفارق إلى 5-صفر من ضربة رأس، ومع اطمئنان المدرب يورجن كلوب للنتيجة أخرج صلاح في آخر ربع ساعة.

وغابت خطورة الفريق الإنجليزي مع خروج “صلاح”، واستغل روما الموقف لينتفض متأخرًا ويسجل هدفين عبر إيدن جيكو، ودييجو بيروتي، من ركلة جزاء، وكاد أن يقلّص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، ليحتفظ ببصيص أملٍ خلال لقاء الإياب في العاصمة الإيطالية.