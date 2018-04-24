مباراة ليفربول وروما.. تعرض راية الحكم المساعد للكسر (فيديو)

تكسرت راية الحكم المساعد لمباراة ليفربول وروما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب “أنفيلد”.

واضطر الحكم المساعد إلى الخروج وإحضار راية بديلة لاستكمال المباراة.

لقطة حكم الراية ???? pic.twitter.com/v5Bkoyr0i3 — بث مباريات بيرسكوب (@Periscobe_LlVE) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

ويسعى ليفربول إلى استغلال قوته الهجومية، وإقامة مباراة الذهاب على ملعبه لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة للاقتراب من الوصول إلى النهائي.

ووصل ليفربول إلى نصف النهائي عقب تجاوزه مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5/1 في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

أما روما فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن خسر 4/1 أمام برشلونة، ليعود ويحقق الريمونتادا بفوز 3/0 في الإياب، ويتأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.