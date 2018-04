مباراة ليفربول ضد روما.. حرب شوارع بين جماهير الناديين والإنجليز يعتلون سيارات الشرطة (فيديو وصور)‎

شهدت الساعات الأخيرة قبل مباراة ليفربول وروما اشتباكات بين جماهير الناديين، ما أدّى إلى تدخل الشرطة لفض الاشتباك.

وتجمهر عدد كبير من جماهير الريدز أمام ملعب “أنفيلد” معقل ليفربول، ومعهم بعض الألعاب النارية، قبل المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة إلا ربعًا من مساء اليوم.

وبدأت الاشتباكات عندما بدأت جماهير روما تزحف نحو ملعب اللقاء، وفوجئت بجماهير ليفربول، لتنشب اشتباكات بين جماهير الفريقين في شوارع المدينة.

واعتلت جماهير ليفربول سيارات الشرطة التي تدخلت لفض الاشتباك، خاصة أن المباراة مقامة على ملعبها.

ويستضيف نادي ليفربول بقيادة لاعبه المصري “محمد صلاح” منافسه روما الإيطالي على ملعب أنفيلد، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول قد حذّر جماهير النادي من الاعتداء على حافلة روما، لكن الجماهير لم تستمع لنصائح المدير الفني الألماني واستخدمت الألعاب النارية بكثافة قبل المباراة.

ورغم التواجد الأمني المكثف في المناطق المحيطة بالاستاد إلا أن الجماهير لم تلتزم الهدوء، وتعاملت برعونة مع تعليمات النادي.

وكانت جماهير ليفربول قد اعتدت على حافلة مانشستر سيتي قبل مواجهة الفريقين في أنفيلد في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وألقت جماهير ليفربول زجاجات ومقذوفات أخرى بما في ذلك الألعاب النارية على الحافلة التي تحطمت نوافذها.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن شرطة ميرسيسايد قد تعهدت بقمع استخدام الألعاب النارية، لكن على ما يبدو نجحت الجماهير في التسلل إلى الشوارع المحيطة بالملعب قبل مباراة روما.

Liverpool fans gather on top of police van to welcome team bus ahead of Champions League clash against Roma https://t.co/DT8yMgbtEN pic.twitter.com/l7Q5NiKWcl

— Mirror Football (@MirrorFootball) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨