أودينيزي الإيطالي يُقيل مدربه أودو بعد 11 خسارة متتالية

أودينيزي الإيطالي يُقيل مدربه أودو بعد 11 خسارة متتالية

المصدر: رويترز

أعلن نادي أودينيزي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه ماسيمو أودو بعد أن تلقّى الفريق 11 هزيمة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي، إن الكرواتي إيجور تودور مدافع يوفنتوس، ومنتخب كرواتيا السابق، سيتولّى تدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال.

وبات أودينيزي يحتل المركز الـ 15 بعد أن خسر على أرضه أمام كروتوني المتعثر هو الآخر الأحد الماضي، مبتعدًا بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وقال النادي الواقع شمال شرق إيطاليا في بيان على الإنترنت:”يعلن أودينيزي إقالة ماسيمو أودو، والجهاز الفني المعاون”.

وكان أودو ضمن تشكيلة إيطاليا الفائزة بكأس العالم 2006. وبدأ تدريب أودينيزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بدلًا من المدرب المقال لويجي ديلنيري.

وقال النادي إنه سيقدم المدرب الجديد تودور رسميًا خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، وكان تودور يعمل في تركيا مؤخرًا.

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