أودينيزي الإيطالي يُقيل مدربه أودو بعد 11 خسارة متتالية

أعلن نادي أودينيزي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه ماسيمو أودو بعد أن تلقّى الفريق 11 هزيمة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي، إن الكرواتي إيجور تودور مدافع يوفنتوس، ومنتخب كرواتيا السابق، سيتولّى تدريب الفريق خلفًا للمدرب المقال.

وبات أودينيزي يحتل المركز الـ 15 بعد أن خسر على أرضه أمام كروتوني المتعثر هو الآخر الأحد الماضي، مبتعدًا بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

