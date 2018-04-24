أنشيلوتي يقترب من قيادة المنتخب الإيطالي

أصبح كارلو أنشيلوتي قريبًا للغاية من تولي مهمة المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم.

أنشيلوتي الذي لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في سبتمبر (أيلول) الماضي، المرشح الأول لتدريب المنتخب الإيطالي بعد إخفاق الأخير في التأهل لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وطبقاً لما كشفت عنه شبكة سكاي الإذاعية الإيطالية، تلقى أنشيلوتي عرضًا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الإيطالي السابق أندريا بيرلو إلى الجهاز المعاون لأنشيلوتي.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: “لا شيء رسميًا، ولكن هناك فرصًا كبيرة لوضع مشروع إعادة بناء “الأزوري” تحت قيادة أنشيلوتي”.