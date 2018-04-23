ترتيب الدوري الإيطالي.. هل يحرّر نابولي لقب الكالتشيو من قبضة يوفنتوس؟‎

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإيطالي بعد أن تلقى فريق يوفنتوس هزيمة مريرة على يد ضيفه نابولي بهدف نظيف، أمس الأحد، في الجولة 34 للكالتشيو.

وأصبحت المنافسة على أشدها بين يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 85 نقطة ونظيره نابولي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

ويبحث يوفنتوس عن التتويج بلقب الكالتشيو للموسم السابع على التوالي، في حين يسعى نابولي لاستعادة اللقب بعد غياب طويل منذ آخر تتويج في موسم 1989/1990.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المنافسة بين يوفنتوس ونابولي.. فإلى السطور القادمة:

مباريات يوفنتوس

يخوض يوفنتوس 4 مواجهات قوية في الجولات المتبقية من عمر البطولة، وهو ما ينذر بضياع المزيد من النقاط من السيدة العجوز.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على إنتر ميلان، السبت المقبل، في الجولة الـ35 وهي مواجهة قوية وصعبة على بطل الدوري في آخر 6 أعوام، خاصة في ظل خبرات المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان.

ويلعب يوفنتوس بعدها مع ضيفه بولونيا، كما يحل يوفنتوس ضيفًا في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة على روما في مواجهة قوية وصعبة أيضًا للاعبي السيدة العجوز.

ويخوض يوفنتوس مواجهة صعبة أمام ضيفه هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة، وهو أمر يزيد صعوبة المهمة إذا كان فيرونا أمامه فرصة للبقاء بالدوري.

مباريات نابولي

يخوض نابولي مواجهات أسهل نسبيًا حيث يحل الفريق ضيفًا على فيورتينا في الجولة المقبلة وهو اللقاء الأصعب بالنسبة لنابولي.

ويستضيف نابولي نظيره تورينو، ثم يحل ضيفًا على سامبدوريا، قبل أن يستضيف في الجولة الأخيرة نظيره كروتوني.

وتبدو مواجهات نابولي أسهل بعض الشيء النسبة لمواجهات يوفنتوس وهو الأمر الذي يرجح كفة نابولي لاعتلاء الصدارة مجددًا.

نار تحت الرماد

تبدو الأوضاع في يوفنتوس صعبة وبمثابة النار تحت الرماد بعد أن ودّع الفريق دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد أصبحت مسألة فقدان لقب الدوري صعبة للغاية.

وربما تعني خسارة الدوري رحيل المدرب ماسيمليانو آليغري المدير الفني عن منصبه، خاصة أن يوفنتوس يعاني من أزمات بين بعض اللاعبين وعلى رأسهم باولو ديبالا.

ويسعى آليغري خلال المرحلة القادمة للاستفادة من خبرات لاعبيه والابتعاد عن فقدان نقاط جديدة للابتعاد بقمة الدوري مجددًا.

انطلاقة ساري

يبحث نابولي مع مدربه ماوريسيو ساري لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز في مبارياته الأربع القادمة انتظارًا لسقوط يوفنتوس مجددًا.

ويخشى نابولي في المرحلة الحالية قلة الخبرات وعدم التعامل مع الضغوط التي يتعرض لها الفريق في هذه المرحلة الصعبة، خاصة أن نابولي يسعى للاستفادة من إمكانية تعثر يوفنتوس في الفترة القادمة.

وأكد محمد المحمودي، المذيع المتخصص في الكرة الإيطالية، لشبكة “إرم نيوز” أن الصراع على أشده بين يوفنتوس ونابولي وكل الاحتمالات واردة ليفوز أي فريق باللقب.

وأشار إلى ان خبرة يوفنتوس تبقى السلاح الأبرز في يد المدرب آليغري لاستعادة التوازن مجددًا، موضحًا أن نابولي يقدم موسمًا كبيرًا وإذا أكمله بالفوز بالدوري سيكون تاريخيًا.