ميسي يتفوق على رونالدو في قائمة الأعلى دخلًا

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، قائمة أعلى اللاعبين دخلًا، ليستعيد الصدارة ويتفوق على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.

وأوضحت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن ميسي يحصل على دخل غير صافٍ تبلغ قيمته 126 مليون يورو، متفوقًا على رونالدو الذي يتقاضى 94 مليون يورو.

وحل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ 81.5 مليون يورو، وجاء الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد في المركز الرابع بـ44 مليون يورو.

في حين يأتي المدافع جيرارد بيكيه في المركز الخامس بـ29 مليون يورو.

يشار إلى أن المجلة الفرنسية تعتمد في احتسابها للدخل على إجمالي المرتب، والمكافآت ومكاسب الدعايات المتراكمة في موسم 2017/2018.

وأوضحت المجلة أن هذه أول مرة يتخطى فيها إجمالي مداخيل لاعب كرة قدم في موسم واحد 100 مليون يورو.

وعلى صعيد المدربين، جاء البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، في الصدارة للمرة الثانية على التوالي بـ26 مليون يورو.

وفي المركز الثاني جاء الإيطالي مارشيلو ليبي، مدرب منتخب الصين، بـ23 مليون يورو، ثم الأرجنتيني دييغو سيميوني، أتلتيكو مدريد، بـ22 مليون يورو، يتبعه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد (21 مليون يورو)، ثم الإسباني بي غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بـ20 مليون يورو.