نابولي يقهر يوفنتوس ويشعل الصراع على صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

صعق نابولي منافسه يوفنتوس بهدف متأخر ليفوز 1/0، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في قمة الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وسجل المدافع السنغالي هدف المباراة التي أُقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو في الدقيقة 90، مستغلًا كرة عرضية من ركلة ركنية لعبها الإسباني خوزيه كاييخون، ليسددها كوليبالي برأسه في مرمى الحارس جانلويجي بوفون.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 84 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر الذي يملك 85 نقطة، مع تبقي 4 مباريات على خط النهاية.

ويحلم نابولي في التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، في حين يسعى يوفنتوس إلى التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي والـ 34 في تاريخه.