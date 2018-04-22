أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. كوليبالي يصعق بوفون في الدقيقة الأخيرة (فيديو)

سجل المدافع كاليدو كوليبالي هدفًا ثمينًا لفريقه نابولي في مباراته أمام يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة 90 بعدما استغل المدافع السنغالي كرة من ركلة ركنية لعبها خوزيه كاييخون ليسددها قوية في مرمى الحارس جانلويجي بوفون.

ويملك يوفنتوس 85 نقطة من 33 مباراة، ويتأخر عنه نابولي بـ 4 نقاط فقط مع تبقي 4 مباريات غير هذه المباراة.

وفي مباراة الدور الأول قاد النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين يوفنتوس للفوز 1/0 على نابولي، وهو الهدف الخامس مع يوفنتوس على نابولي منذ انتقاله ليوفنتوس صيف العام 2016.

قووووووووووووووووووووووووووول نابولي الأول HD pic.twitter.com/FF9jdVxyC0 — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 22, 2018

واضطر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو آليغري لإخراج جورجيو كيليني والاعتماد على ستيفان ليشتستاينر بسبب إصابة المدافع الإيطالي في الدقيقة 11.

ويوفنتوس هو بطل المسابقة في آخر 6 مواسم، في حين يعود آخر لقب لنابولي في الدوري الإيطالي إلى موسم 1989/1999، علمًا أنه حقق اللقب مرتين فقط.

في حين حقق يوفنتوس 33 لقبًا بينها 8 في الألفية الجديدة.