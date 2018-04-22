إنتر ميلان يفلت من فخ كييفو.. ولاتسيو يكتسح سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

أفلت إنتر ميلان من كمين كييفو فيرونا، وتغلب عليه 2/1، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وشهدت الجولة ذاتها فوز لاتسيو 4/0 على سامبدوريا، وفوز أتلانتا 2/1 على تورينو، وكروتوني 2/1 على أودينيزي، في حين تعادل كالياري وبولونيا سلبيًا.

وجاء الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 50، عبر هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي استغل تمريرة عرضية من زميله دانيلو دي أمبروزيو.

وأضاف الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 61 بعد هجمة منظمة، وصلت إلى البرازيلي رافينيا ألكانتارا، ليمررها إلى بيريسيتش الذي سجلها سهلة في مرمى الحارس ستيفانو سورينتينو.

وخطف البولندي ماريوز ستيبنسكي هدف التقليص لكييفو في الدقيقة 90، لكن إنتر ميلان نجح في الحفاظ على الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 66 نقطة في المركز السادس. في حين تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

ويحتل لاتسيو المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة بفوزه الكاسح بنتيجة 4/0 على سامبدوريا في الجولة ذاتها.

هدف الإنتر الثاني HD pic.twitter.com/NjB6GlZ7eZ — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) April 22, 2018