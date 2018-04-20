مباراة يوفنتوس ونابولي تُشعل صراع ترتيب الدوري الإيطالي

أحيا فريق نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على أودينيزي 4-2 أمس الأول الأربعاء، ليقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى 4 نقاط قبل مباراة القمة التي تجمع بينهما بعد غد الأحد، في تورينو، ضمن الجولة 34 للمسابقة.

وقدم نابولي مباراة متميزة أمام أودينيزي وسجل 3 أهداف في غضون 11 دقيقة، في الوقت الذي تعادل فيه يوفنتوس مع كروتوني صاحب المركز الثالث من القاع 1-1.

الفوز على ملعب يوفنتوس سيقلص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة فقط، في الوقت الذي ستتبقى 4 مباريات سهلة نسبيًا لنابولي حتى نهاية الموسم، بينما يواجه يوفنتوس مهمة غاية في الصعوبة.

ويلتقي نابولي في المباريات الأربع الأخيرة من الموسم مع مضيفه فيورنتينا ثم ضيفه تورينو ثم مضيفه سامبدوريا ثم ضيفه كروتوني.

وعلى الجانب الآخر يلتقي يوفنتوس الذي يبحث عن لقبه السابع على التوالي في الدوري الإيطالي في مبارياته الأربع الأخيرة مع مضيفه إنتر ميلان ثم ضيفه بولونيا ثم مضيفه روما ثم ضيفه فيرونا.

وقال مدرب نابولي ماوريسيو ساري: “قدمنا أحد أفضل عروضنا الهجومية هذا الموسم أمام أودينيزي، نجحنا في الوصول لإيقاعنا المعهود مجددًا”.

وأضاف أن “قدرتنا الهجومية الفائقة تعمل بشكل جيد هذا الموسم، ضمنا الصعود بالفعل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علينا أن نرفع سقف طموحنا، وأن نستمتع بأنفسنا”.

وأشار إلى أننا “سنذهب إلى تورينو ونحاول اللعب وفق فلسفتنا الخاصة، لا توجد طريقة أخرى، بعد مباراة الأحد ستتبقى 4 مباريات أخرى، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حده”.

ومن جانبه، لم يتذمر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري من التعادل مع كروتوني، والذي جاء بعد التعادل السلبي المحبط مع سبال المتواضع.

وقال أليغري: “قبل شهر ونصف الشهر كنت سأكون أكثر سعادة بالمواجهة مع نابولي والفارق بيننا أربع نقاط”.

وأضاف أنه “يتحتم علينا الفوز في تلك المباراة، ستكون قفزة هائلة للأمام، إنها مباراة شرسة، علينا أن نسجل بداية جيدة للمباراة”.

المنافسة تشتعل على مقاعد أوروبا

وبعيدًا عن صراع اللقب، يتنافس روما ولاتسيو وإنتر ميلان على بطاقتين للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل روما المركز الثالث بفارق 21 نقطة عن الصدارة، قبل مباراته أمام سبال غدًا السبت، في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

ويلتقي لاتسيو صاحب المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع روما، مع ضيفه سامبدوريا يوم الأحد، فيما يلتقي إنتر ميلان صاحب المركز الخامس بفارق نقطة عن روما ولاتسيو، مع مضيفه كييفو يوم الأحد أيضًا.

ويلتقي ميلان صاحب المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي، مع ضيفه بينفينتو غدًا السبت، كما يلتقي في اليوم نفسه فيورنتينا مع مضيفه ساسولو.

ويلتقي أتالانتا صاحب المركز السابع بفارق نقطتين عن ميلان، مع مضيفه تورينو بعد غد الأحد.

ويلتقي يوم الأحد كالياري مع بولونيا وأودينيزي مع كروتوني، فيما يلتقي يوم الإثنين، جنوى مع فيرونا في ختام فعاليات الجولة 34 للدوري المحلي.