المنتخب السعودي يواجه إيطاليا استعدادًا لكأس العالم

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن أن الآزوري يواجه السعودية، في مباراة ودية دولية، في سويسرا، 28 مايو المقبل.

وأكد الاتحاد اليوم الخميس، في بيان أبرزه موقع “فوتبول إيطاليا” أن منتخب إيطاليا يلعب مباراة ودية مع نظيره السعودي، على ملعب كيبون بارك، في مدينة سانت جالين في سويسرا.

ولم يتأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 52 عامًا، لكنه يواجه فرنسا في الأول من يونيو قبل أن يواجه هولندا كذلك، في ملعب يوفنتوس، 4 يونيو المقبل.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتواجه فيها المنتخبان الإيطالي والسعودي، على مدار تاريخهما، والمرة الأولى التي يلعب فيها الآزوري في سانت جالين.