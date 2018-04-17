ما هو ترتيب ليونيل ميسي في قائمة اللاعبين الأكثر وفاءً في العالم؟

نشرت صحيفة ” ماركا ” قائمة ضمت 25 لاعبًا اعتبرتهم الأكثر وفاءً لفرقهم في الوقت الحالي لكونهم قضوا مواسم متتالية دون أن يفكروا في الرحيل، رغم كون بعضهم جاء من فريق آخر لفريقه الحالي.

وتصدر القائمة الحارس الإيطالي الشهير جانلويجي بوفون الذي قضى مع يوفنتوس 17 موسمًا، متبوعًا بالإيطالي سيرجيو بيليسير الذي يلعب في كييفو 16،5 موسم على التوالي، ثم الدولي الإسباني أندرياس إنييستا حيث قضى في برشلونة 16 موسمًا وهي الفترة نفسها التي قضاها الحارس الألماني المخضرم رومان فايدنفلر برفقة بروسيا دورتموند.

ويأتي خلف الثنائي، الإيطالي دانييل دي روسي الذي قضى في روما 15،5 موسم، بينما تضم القائمة عددًا من النجوم الحاليين في فرقهم.

وقضى الأرجنتيني ليونيل ميسي 14 موسمًا في برشلونة جعلته في المركز الـ 12 بالقائمة، فيما قضى الإسباني سيرجيو راموس 13 موسمًا في ريال مدريد وكان قدِم من إشبيلية.

وقضى الإيطالي جورجيو كيلليني المدة نفسها برفقة يوفنتوس، بينما يستعد الإنجليزي مايكل كاريك للاعتزال بعد 12 موسمًا برفقة مانشستر يونايتد.

ويتذيل القائمة البرازيلي مارسيلو الذي قضى في ريال مدريد لحد الآن 11،5 موسم وبإمكانه الاستمرار أكثر كما هي حال زميله سيرجيو راموس، ونجم برشلونة ليونيل ميسي الذي قد يحطم رقم زميله في برشلونة إنييستا الذي يستعد للرحيل الصيف المقبل نحو الصين.

فيما قد يلعب بوفون موسمًا آخر على أبعد تقدير ليصل لـ18 موسمًا، وهو رقم في متناول ميسي وراموس لتجاوزه.