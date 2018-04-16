هل ينضم جيانلويغي بوفون إلى بوكا جونيورز؟

تلقى جيانلويغي بوفون قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا عرضًا من زميله السابق الأرجنتيني كارلوس تيفيز؛ للانضمام إلى بوكا جونيورز، حال قرر الرحيل عن الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

وتسببت هذه الفكرة في ضجة كبيرة في العاصمة بوينس آيرس، خاصة أن الحارس المخضرم صرّح في وقت سابق أنه يريد أن ينهي مسيرته في أحد الملاعب الشهيرة مثل “لا بومبونيرا”، وهو ملعب بوكا الذي يلعب له تيفيز.

ولم يتخذ الحارس المخضرم بعد قراره بشأن مستقبله، ولكن من المتوقع أن يترك يوفنتوس بعد 17 موسمًا مع السيدة العجوز، كما أنه لا يستبعد البقاء لموسم آخر في إيطاليا.

وفقد بوفون (40 عامًا) مجددًا فرصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة المثيرة في دور الـ 8 أمام ريال مدريد بهدف قاتل من ركلة جزاء، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأفادت تقارير بأن تيفيز بدأ بالفعل في محاولة إقناع زميله السابق بالتخلي عن فكرة الانتقال للصين أو الدوري الأمريكي إذا قرر الابتعاد عن إيطاليا وأوروبا في يونيو المقبل ودعاه للعب في بوكا.

واقترح تيفيز على زميله السابق أن ينضم إلى بوكا لمدة 6 أشهر في البداية، وخلال هذه الفترة سيخوض كأس ليبرتادوريس ولا شك أن بوفون سيمثل إضافة كبيرة للنادي الأرجنتيني.