رئيس روما يكشف موقفه من بيع الحارس أليسون إلى ريال مدريد

أكد جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي تمسكه برفض التخلي عن حارسه البرازيلي أليسون باكير الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إنني “لا أفهم لماذا يسألني الناس دائمًا عمّا إذا كان أليسون سيبقى حارسًا لنا الموسم القادم، ليس لدينا نية لبيعه وليست هناك فرصة للتفريط فيه، كنا نعرف أنه حارس مرمى كبير عندما وقّعنا معه”.

وتحدثت تقارير مختلفة عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع باكير ليكون الحارس الأول بدلًا من الكوستاريكي كيلور نافاس، خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع دافيد دي خيا وتيبو كورتوا حارسي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وأكد جيمس بالوتا أن فريقه يريد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أوقعته القرعة مع ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي.

وأوضح بقوله: “لماذا لا نستطيع الوصول لنهائي الأبطال؟ ليفربول فريق قوي لكن بإمكاننا اللعب بشكلٍ جيد أيضًا، لا يجب أن يكون روما مفاجأة، لأننا فزنا في دور المجموعات على تشيلسي وفزنا على شاختار، ثم لعبنا مباراة جيدة في ذهاب ربع النهائي أمام برشلونة، وكانت النتيجة لا تعبر عن مستوانا، وقد أثبتنا ذلك في مباراة العودة”.

وشارك باكير في 42 مباراة مع روما الموسم الحالي في جميع المسابقات، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على نظافه شباكه 19 هدفًا.