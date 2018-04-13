نتائج قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يصطدم بروما وريال مدريد يواجه بايرن ميونخ

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مباراتين ناريتين، بعد أن أوقعت ريال مدريد حامل اللقب في الموسمين الأخيرين، مع منافسه بايرن ميونخ الألماني، في حين يلعب ليفربول ضد روما.

وتمثل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ تكرارًا لنصف نهائي الموسم الماضي، عندما تغلب الفريق الملكي 2/1 خارج ملعبه، ثم خسر بنفس النتيجة على ملعبه، ليفوز فيما بعد الأشواط الإضافية.

هذا ويعود النجم المصري محمد صلاح إلى ملعب الأولمبيكو في روما، لمواجهة فريقه السابق في مباراة عاطفية.

وقاد صلاح ليفربول إلى نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2008/2009، في حين يلعب ريال مدريد في نصف النهائي للمرة الثامنة على التوالي.

وتُلعَب مباراتا الذهاب يومي 24 و25 من الشهر الحالي، على أن تقام مباراتا الإياب في الأول والثاني من الشهر المقبل.

وتلعب مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد أولًا على ملعب آليانز آرينا في ألمانيا، في حين تلعب مباراة الإياب على إستاد سانتياغو برنابيو في إسبانيا.

أما مباراة روما وليفربول فتلعب مباراة الذهاب على أنفيلد ثم على الأولمبيكو.

وأحرز ريال مدريد اللقب في آخر نسختين، وهو البطل التاريخي للمسابقة بـ12 لقبًا.

وتُوّج بايرن ميونخ بلقب البطولة 5 مرات، كان آخرها موسم 2012/2013، عندما تغلب 2/1 على بروسيا دورتموند في النهائي.

ويعود أخر ألقاب ليفربول في دوري أبطال أوروبا إلى موسم2004/2005، عندما حوّل تأخره 3/0 إلى تعادل 3/3 مع ميلان في المباراة النهائية ثم الفوز بركلات الترجيح، علمًا أنه أحرز اللقب 5 مرات.

وواجه ريال مدريد منافسه بايرن ميونيخ 24 مرة في دوري أبطال أوروبا، وفاز كل منهما 11 مرة.

والتقى الفريقان في نصف نهائي العام 2014، وفاز ريال مدريد 1/0 على ملعبه إيابًا، ثم 4/0 في ألمانيا إيابًا.

وقد التقيا في ربع نهائي الموسم الماضي وفاز ريال مدريد 2/1 ذهابًا ثم خسر 2/1 إيابًا، ليفوز بعدها الفريق الملكي في الأشواط الإضافية، بعد أن سجل لاعبوه 3 أهداف.

وتغلب ليفربول على روما 4/2 بركلات الترجيح عقب التعادل 1/1، في الوقتين الأصلي والإضافي العام 1984.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو 2018