تصريحات هامة للغاية.. هل أعلن بوفون الاعتزال بعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس؟ (فيديو)

تلقي الحارس الدولي الايطالي جانليويجي بوفون حارس مرمي فريق يوفنتوس الايطالي الكارت الأحمر خلال مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الاسباني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي قد تكون الأخيرة له أوروبيا كما قال عقب المباراة.

ورغم الطرد والاحتجاج على الحكم واللحظات الصعبة لجماهير ريال مدريد لكنها وقفت كلها لتحية الحارس المخضرم وصفقت له كثيرا، في إشارة للاحترام الذي تكنه جماهير الفريق الملكي لقائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.

وكان بوفون قد صرح قبل اللقاء أن حلمه كان أن ينهي مشواره في دوري أبطال أوروبا في سانتياغو بيرنابيو مهما كانت المناسبة، كما أشاد بريال مدريد وجماهيره ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما زاد الحارس الإيطالي من الشكوك حول اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم حين أكد أن لقاء ريال مدريد قد يكون الأخير في دوري الأبطال وقال:” هل هذه المقابلة هي الأخيرة لي في دوري الأبطال؟ سنرى لكن من المحتمل أن تكون الأخيرة.”