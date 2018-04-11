موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة (صورة)

تأهل ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، برفقة ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وتقام قرعة المربع الذهبى لتشامبيونزليغ في الساعة 11 صباحًا بتوقيت غرينتش، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة من ظهر الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وسيكون نظام سحب القرعة مفتوحًا ومن الممكن أن يتقابل ناديان من البلد نفسه، على أن يخوض الفريق الذى يظهر أولًا في القرعة مواجهة الذهاب على ملعبه.

وستقام مباراتا الذهاب يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أبريل الجاري، بينما تكون مباراتي الإياب يومي 1 و2 من مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي 26 مايو المقبل فى ملعب أولمبيسكى، بمدينة كييف الأوكرانية.

وسيكون النجم الأوكرانى أندريه شيفتشينكو بطل سحب القرعة باعتباره سفير نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنقل فعاليات القرعة على شاشة “بي إن سبورتس” الإخبارية المفتوحة، و”بي إن سبورتس 11″ المشفرة.