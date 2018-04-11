مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. هل أخطأ الحكم في حق اليوفي؟

شهدت نهاية لقاء ريال مدريد وضيفه يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا جدلًا كبيرًا بعدما منح الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ضربة جزاء لصالح ريال مدريد بعد تدخل من المغربي المهدي بنعطية على لوكاس فاسكيز.

وطرد الحكم الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الذي احتج على القرار ودفع الحكم وهو قرار يبقى صحيحًا لتصرف الحارس الإيطالي، لكن ضربة الجزاء هي من أثارت الجدل.

وقدم الحكم الإنجليزي لقاء جيدا حيث لم يحتج أي من الفريقين على قراراته طيلة اللقاء رغم كونه رفض هدفًا لإيسكو في الشوط الأول مشكوك في صحة التسلل الذي رفع على إثره الحكم المساعد رايته.

واعتبرت صحف مدريد ” أس ” و ” ماركا ” ضربة الجزاء قاسية رغم كونها أكدت أن المدافع المغربي دفع الدولي الإسباني وكانت فرصة سانحة للتسجيل، وأكد خبير تحكيم ” أس ” أن حركة بنعطية لم تكن كافية لمنح ضربة الجزاء.

بينما اعتبرت صحف كاتالونيا وخصوصا ” سبورت ” القرار بمثابة فضيحة لصالح ريال مدريد.

كما أكد خبراء تحكيم في إيطاليا أن ضربة الجزاء غير صحيحة، فيما أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي لقنوات ” بي إن سبورتس ” أن ضربة الجزاء صحيحة، لأن بن عطية أمسك مهاجم الريال بيده واحتك معه ما تسبب في إعاقته.

وقال النجم البرتغالي رونالدو بعد اللقاء: ” لا أعرف لماذا لاعبي يوفنتوس يتباكون فضربة الجزاء صحيحة، لكون لوكاس فاسكيز أسقط أثناء محاولة ضرب الكرة للمرمى.”