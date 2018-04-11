ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو رونالدو يحلق في الصدارة بهدفه في يوفنتوس

حلّق كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا في صدارة هدافي المسابقة الأوروبية الأغلى هذا الموسم بفضل هدف متأخر من ركلة جزاء في الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب سانتياغو برنابيو.

وكاد ريال مدريد أن يفقد لقبه لولا احتساب ركلة جزاء نفذها رونالدو ليسجل الهدف الوحيد لفريقه الذي ضمن له التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال ويلحق بكل من بايرن ميونخ وليفربول وروما.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه لانتفاضة تاريخية وأن المواجهة ستمتد إلى شوطين إضافيين بعد أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفين في الشوط الأول وأضاف بليز ماتودي هدفًا بعد مرور ساعة مستغلًا خطأ كيلور نافاس حارس ريال.

وعادل يوفنتوس نتيجة لقاء الذهاب في تورينو قبل أسبوع لكن البديل لوكاس فازكيز حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من المغربي المهدي بنعطية وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيانلويغي بوفون الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

وحل فويتشيخ شتينسني بديلا لبوفون لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفًا في مسابقة العام الحالي بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو نجمي ليفربول وهذا الثلاثي يمكن أن يزيد من رصيده عكس وسام بن يدر مهاجم اشبيلية الذي ودع المسابقة رغم التعادل على ملعب أليانز آرينا معلق بايرن ميونخ.

وتوقف رصيد الفرنسي بن يدر صاحب الأصول العربية عند ثمانية أهداف نظرًا لانتهاء مباراة فريقه مع العملاق البافاري بالتعادل السلبي ليضمن بايرن الظهور في قبل النهائي لسابق فوزه 2-1 في الذهاب بإسبانيا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا..

البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ريال مدريد ): 15 هدفا

المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف

البرازيلي روبرتو فيرمينيو ( ليفربول ) : 8 أهداف

الفرنسي وسام بن يدر ( إشبيلية ) : 8 أهداف

الإنجليزي هاري كين ( توتنهام ) :7 أهداف

السنغالي ساديو ماني ( ليفربول ) : 7 أهداف

الأرجنتيني ليونيل ميسي ( برشلونة ) :6 أهداف

البرازيلي نيمار ( باريس سان جيرمان ) : 6 أهداف