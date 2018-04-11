قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. بوفون: كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في العالم

كال جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس، المديح لكريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، ووصفه بأنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في العالم وذلك بعد أسبوع من هدف المهاجم البرتغالي المذهل في شباكه في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر يوفنتوس 3-صفر أمام ريال مدريد بطل أوروبا 12 مرة وهز رونالدو الشباك مرتين في تلك المباراة.

ويحتاج متصدر الدوري الإيطالي إلى انتفاضة مذهلة، اليوم الأربعاء، في مباراة الإياب باستاد سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بوفون مؤتمرًا صحفيًا: “لا أعلم هل هو اللاعب الأكثر تكاملاً لأن على مدار السنوات واجهت بعض أفضل اللاعبين لكن الآن هو الأكثر تأثيرًا في مركزه دون شك”.

وأضاف بوفون الذي أحرز رونالدو هدفين في شباكه في نهائي الموسم الماضي الذي انتهي 4-1 لريال مدريد: “هو مذهل ولديه ثبات في المستوى ودائما يسجل الأهداف”.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري الأبطال عبر التاريخ كما كان الأكثر تسجيلاً في البطولة في المواسم الخمسة الماضية ويتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم أيضًا برصيد 14 هدفًا في تسع مباريات.