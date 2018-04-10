ريمونتادا تاريخية لفريق روما تطيح ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

لعب روما دور البطولة في واحدة من أعظم الانتفاضات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أطاح بضيفه برشلونة بالتغلب عليه 3-صفر معوضا خسارته ذهابًا 4-1 ليحجز مكانًا في الدور قبل النهائي اليوم الثلاثاء بسبب قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وأحرز كوستاس مانولاس هدف الحسم لروما في الدقيقة 82 ليصعد الفريق الايطالي لأول مرة إلى المربع الذهبي منذ وصل نهائي كأس أوروبا 1984.

افتتح إيدن جيكو التقدم لروما عندما ضرب مصيدة التسلل وأحسن التعامل مع تمريرة دانييلي دي روسي في الدقيقة السادسة.

وضاعف القائد دي روسي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد مخالفة من جيرار بيكي ضد جيكو قبل أن يختتم مانولاس الانتفاضة بضربة رأس.