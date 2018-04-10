أهداف مباراة روما وبرشلونة.. دزيكو ودي روسي ومانولاس يتقدمون للذئاب‎ (فيديو)

تقدم دزيكو لنادي روما بهدف في الدقيقة الخامسة، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

واستلم دزيكو بينية طولية انفرد على إثرها بمرمى الفريق الكتالوني، وسدّد قوية محرزًا الهدف الأول لفريق العاصمة الإيطالية.

د6 قوووووووووووووووووووووووول اول روما في مرمى برشلونة دزيكو HD pic.twitter.com/XVmhilxoZO — WC18HD (@WC18HD) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

وعزز دانييل دي روسي تقدم روما بالهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

هدف روما الثاني pic.twitter.com/R5buo2EeiL — صـقـر أهـداف (@S8R_HD44) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

واختتم مانولاس الانتفاضة بضربة رأس.

ويحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره روما الإيطالي مساء الثلاثاء في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو كتيبة برشلونة في نزهة كروية بعد أن فاز الفريق بنتيجة 4-1 في كامب نو، وبالتالي يحتاج روما للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل رسميًا إلى دور الأربعة لدوري الأبطال.