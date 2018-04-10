مباراة روما وبرشلونة.. 4 أمور تسهل مهمة رفاق ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره روما الإيطالي مساء الثلاثاء في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو كتيبة برشلونة في نزهة كروية؛ بعد أن فاز الفريق بنتيجة 4-1 في كامب نو وبالتالي يحتاج روما للفوز بفارق أربعة أهداف للتأهل رسميًا إلى دور الأربعة لدوري الأبطال.

وترصد “إرم نيوز” أبرز ملامح مواجهة برشلونة وروما وأبرز الأمور التي تجعل البارسا في مهمة سهلة للعبور والتأهل رسميًا.. فإلى السطور القادمة:

فوز الذهاب

يعد فوز برشلونة في مباراة الذهاب عاملًا مهمًا في تسهيل مهمته لعبور عقبة روما في عقر داره، خاصة أن البارسا من الصعب أن يسقط برباعية دون رد حتى خارج أرضه.

ويبدو برشلونة من الصعب هزيمته في ظل وجود فوارق كبيرة بينه وبين روما بجانب أنه لم يخسر من قبل برباعية على يد روما أو غيره.

فارق الخبرات

يبدو هناك فارق كبير في الخبرات بين لاعبي الفريقين خلال المرحلة القادمة، خاصة أن روما لم يصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة.

ولا يملك روما اللاعبين أصحاب الخبرات والتجارب بالمقارنة بلاعبي برشلونة سوى بوجود المهاجم البوسني إدين دجيكو بجانب ستيفن الشعراوي.

الاندفاع الهجومي

يبدو روما في ورطة حال لجوئه للاندفاع الهجومي لمحاولة تعويض ما فاته، وتقديم صورة طيبة في مباراة الإياب وتقديم أداء مميز وسط جمهوره.

ويعني الاندفاع الهجومي وجود مساحات في خط دفاع روما وهو ما يزيد معاناة الفريق الإيطالي مع بطء ارتداد كيفين ستروتمان في بعض الأوقات، وانشغال دي روسي بتضييق المساحات في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية بقناة “أون سبورت” ، لـ”إرم نيوز” أن روما لا يقارن بفريق برشلونة وهزيمته على ملعبه أولمبيكو تبدو صعبة للغاية.

وأضاف: ” برشلونة فريق ممتع يلعب كرة هجومية، ولن يكون من السهل الفوز عليه إلا بمجهود مضاعف لإيقاف ميسي وعدم ترك أي مساحات داخل أرض الملعب لصالح الفريق الكتالوني”.

قدرات خاصة

يملك لاعبو برشلونة قدرات خاصة تجعل الفريق الكتالوني الأقرب نظريًا وعمليًا من أجل حصد التأهل.

ويبقى برشلونة مدعمًا بلاعب خارق للعادة وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف الذي يبحث عن زياد حصيلة أهدافه بدوري أبطال أوروبا، خاصة أنه أحد اللاعبين الذين تبدو رقابتهم صعبة بخلاف كتيبة اللاعبين المميزين سواء لويس سواريز أو عثمان ديمبيلي.