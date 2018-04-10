زيدان يعجز عن تفسير التفاوت بين مستوى ريال مدريد أوروبيًا ومحليًا

وجد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نفسه عاجزًا عن تفسير تراجع أداء فريقه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على عكس مستواه القوى في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة يوفنتوس في إياب دور الثمانية من البطولة، غدًا الأربعاء.

وتسبب التعادل مع أتلتيكو مدريد، الأحد الماضي، في تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع في الدوري المحلي متأخرًا بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر. لكن الفريق وضع قدمًا في قبل نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة على التوالي؛ بعد أن فاز على يوفنتوس ذهابًا في تورينو 3-صفر.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قبل مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو: “ليس لدي أي تفسير. نخوض المباريات بهدف تحقيق الفوز في كافة المسابقات. لكن أحيانًا لا نتسم بالاتساق في الأداء كما حدث هذا العام.

“واجهنا بعض المصاعب خاصة في إحراز الأهداف. لكننا تحسنا بشكل كبير في الوقت الراهن رغم أنني لا أعرف السبب في ذلك”.

وأحرز ريال مدريد، الفائز بلقب آخر نسختين، لقب دوري الأبطال ثلاث مرات في آخر أربع نسخ، لكن خلال تلك الفترة لم يحرز لقب الدوري المحلي إلا مرة واحدة.

وأضاف المدرب الفرنسي: “الفوز بالدوري المحلي أكثر إثارة بالنسبة لي، فهي المسابقة الأصعب وأعتقد أيضًا أنه اللقب الذي يرغب اللاعبون في تحقيقه.

“لكن إذا نظرت إلى سجل النادي بدوري الأبطال، ستجد أننا أنجزنا ما لم يحققه غيرنا”.

وسيخوض ريال مدريد المباراة في غياب القائد سيرجيو راموس وناتشو فرنانديز؛ بسبب الإصابة، وسيحل مكانهما إما المدافع الشاب خيسوس باييخو أو لاعب الوسط كاسيميرو بجانب رفائيل فاران في منطقة قلب الدفاع.

أما يوفنتوس، فسيكون بدون مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي طرد في مباراة الذهاب، الثلاثاء الماضي، ولاعب الوسط رودريغو بنتانكور أيضًا؛ بسبب الإيقاف. كما تحوم الشكوك في إمكانية مشاركة المدافع المخضرم أندريا بارزالي؛ بسبب الإصابة.

وقال زيدان: “نتيجة مباراة الذهاب لا تغير شيئًا بالنسبة لنا. فمباراة الغد قصة أخرى. إنها مباراة مختلفة ونسعى لتقديم أداء رائع مجددًا”.

ورفض فاران مدافع ريال مدريد الخوض في أي تكهنات إزاء طريقة لعب فريقه أمام متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال: “ستكون مباراة صعبة في مواجهة فريق كبير.

“يدرك يوفنتوس أن كل شيء وارد في كرة القدم، ولهذا فإن الفريق الإيطالي سيسعى للهجوم والانتصار.

“لكننا لن نلعب من أجل التعادل بدون أهداف، بل سنحاول نحن أيضًا تحقيق الفوز، ولهذا فإنها ستكون مباراة في غاية القوة”.