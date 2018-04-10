سواريز يسعى لفك صيام دام 12 لقاءً في مباراة برشلونة وروما

سجل الأوروغوياني لويس سواريز أحد أهداف نادي برشلونة في مرمى روما، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز البلوغرانا 4-1 في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى للتسجيل مجددًا في لقاء الإياب، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “الأوليمبيكو”، لفك صيام دام 12 لقاءً دون هدف خارج “كامب نو” في المسابقة الأوروبية.

وفشل المهاجم الأوروغوياني في التسجيل خارج ملعبه في دوري الأبطال مدة سنتين ونصف العقد، ومنذ لقاء روما بالضبط في دوري المجموعات يوم الـ 16 من أيلول/سبتمبر 2015 والذي انتهى بالتعادل 1-1.

ورغم كونه في الفترة نفسها سجل 11 هدفًا في “الكامب نو”، لكنه خارج الميدان فشل في التسجيل أمام 12 فريقًا وهي باتي بوريسوف البلاروسي وآرسنال وأتلتيكو مدريد ( 2015-2016) و بروسيا مونشغلادباخ وسيلتيك غلاسكو ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس ( 2016-2017) وسبورتينغ لشبونة ويوفنتوس وأولمبياكوس وتشيلسي هذا الموسم 2017-2018.

وسجل سواريز لبرشلونة 19 هدفًا في 37 لقاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه هذا الموسم اكتفى بهدف وحيد جاء في لقاء الذهاب أمام روما، علمًا أن أفضل أرقامه كانت في موسم 2015-2016 حيث سجل 8 أهداف.

وسجل سواريز 5 أهداف سابقًا لصالح أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا و16 هدفًا في الدوري الأوروبي، لكل من أياكس وليفربول وغرونينغن الهولندي.

تير شتيغن

من جانبه، كشف تير أندريه شتيغن، حارس برشلونة والمنتخب الألماني، عن أفضل خمسة حراس في العالم في الوقت الحالي، حسب رأيه، لكنه لم يختر أي حارس من الدوري الإسباني.

وكانت المفاجأة أنه لم يختر السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، والذي يتصدر حاليًا جائزة زامورا بتلقيه 15 هدفًا فقط وينافسه شتيغن، كما لم يختر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، والحارسان معا كانا ضمن أفضل حراس العالم في العام الماضي، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

واختار شتيغن في المركز الأول الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، واعتبره أسطورة كرة القدم العالمية، كما اختار مواطنه ومنافسه على حراسة المنتخب الألماني حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير.

واختار شتيغن حارسين من البرازيل، وهما حارس مانشستر سيتي إديرسون مورايس، وحارس روما الإيطالي أليسون باكير.

وكان الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، هو الحارس الخامس لدى شتيغن.