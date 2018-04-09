للشهر الثالث على التوالي.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي يلعب في أوروبا

اختارت مجلة “فرانس فوتبول” النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول أفضل لاعب أفريقي لشهر مارس في أوروبا بعد تصويت من طرف متتبعي الصحيفة على الإنترنت.

وحصل محمد صلاح على 54% من الأصوات، متفوقًا على التونسي وهبي الخرزي لاعب رين الفرنسي الذي حصد 42% من الأصوات، والغيني نابي كيتا لاعب لايبزيغ الألماني الذي اكتفى بـ 4% من الأصوات.

وهذه المرة الرابعة، والثالثة على التوالي التي يتم خلالها التصويت لصالح النجم المصري الذي سيطر على الجائزة في بداية العام بعدما تُوِّج بها شهري يناير وفبراير.

وأشادت “فرانس فوتبول” بما يقدّمه النجم المصري هذا الموسم واعتبرته أفضل لاعب في العالم خلف الثنائي المتصارعين دائمًا، الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد.