مصافحة يد غريبة بين سباليتي وماتساري تخطف الأنظار في الدوري الإيطالي (فيديو)

قال لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، إنه ضغط بقوة على يد نظيره والتر ماتساري كرد فعل بعدما صافحه مدرب تورينو بشكل فاتر عقب مباراة جمعتهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوم الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سباليتي بملامح وجه غريبة وهو يضغط بقوة على يد ماتساري ورفض تركها بعد الخسارة 1-صفر أمام تورينو.

وقال سباليتي: “عندما صافح يدي كانت مصافحته فاترة حتى بعد الفوز بالمباراة”.

وأضاف: “قدمت له التهنئة وبدا أنه يمد أطراف أصابعه فقط في اتجاهي وقلت له ‭‭’‬‬إذا أردت أن تعطيني يدك فلتعطها لي‭’‬. ثم‭‭ ‬‬عصرت أصابعه”.

وتابع: “فاز بالمباراة ويمكنه التعبير عن سعادته ولا يوجد ما يخشاه”.

وقال ماتساري، مدرب نابولي وواتفورد السابق، والذي واجه إنتر ميلان لأول مرة منذ إقالته من تدريب الفريق في 2014، إنه لم يفهم المصافحة المفرطة في القوة.

وأضاف: “لماذا فعل هذا؟ عندما يخسر المنافس فيجب أن تمد يدك كما فعلت أنا”.

وأكد ماتساري عدم وجود ضغينة تجاه ناديه السابق.

وتابع: “لست بحاجة إلى رد الاعتبار والحقائق تتحدث عن نفسها ولست بحاجة لإثبات أي شيء بعد 15 عاما على مقاعد المدربين وتجربتي مع إنتر ميلان كانت إيجابية وأنا سعيد”.