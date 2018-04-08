نابولي يستعيد توازنه وفوز تاريخي لتورينو على إنتر ميلان.. وهذا ترتيب الدوري الإيطالي‎ (فيديو)

واصل فريق نابولي، مطاردته ليوفينتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه كييفو فيرونا بهدفين لهدف في الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ومع حلول الدقيقة 51 أضاع نابولي فرصة التقدم عندما أهدر البلجيكي درايس ميرتينز ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 73 ليباغت كييفو فيرونا أصحاب الأرض والجمهور بهدف التقدم عن طريق البولندي ماريوز ستيبنسكي.

وأسفرت الدقيقة 89 عن هدف التعادل عن طريق البولندي أركاديوز ميليك، قبل أن يضيف الغيني أمادو دياوارا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 93.

بذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 77 نقطة في الوصافة بفارق أربع نقاط خلف يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي | نابولي 0 × 1 كييفو | هدف اول كييفو HD pic.twitter.com/e8DsJhWbvk — WC18HD (@WC18HD) ٨ أبريل، ٢٠١٨

د88 | نابولي 1 × 1 كييفو | هدف التعادل نابولي د88 HD pic.twitter.com/8mOsUMAFLm — WC18HD (@WC18HD) ٨ أبريل، ٢٠١٨

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث نابولي هدف راااائع و قاااااتل د93 الريمونتااااااادا HD pic.twitter.com/EzN4919l5k — WC18HD (@WC18HD) ٨ أبريل، ٢٠١٨

في نفس السياق تلقى فريق إنتر ميلان، هزيمة من مضيفه تورينو بهدف نظيف، في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى تورينو صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، سجله الصربي آدم لياييتش في الدقيقة 36.

وفشلت جميع محاولات الإنتر في إدراك التعادل، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.

الدوري الإيطالي | هدف مباراة : تورينو 1 × 0 انتر ميلان هدف تورينو كــــــــــــــاملا HD تعليق محمد الكواليني pic.twitter.com/Otyai1jbZp — WC18HD (@WC18HD) ٨ أبريل، ٢٠١٨

وحقق تورينو أول فوز له على إنتر ميلان في معقله ملعب “أولمبيكو دي تورينو” منذ 24 عامًا وتحديدًا منذ فبراير/شباط 1994.

بذلك، ارتفع رصيد تورينو إلى 45 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 59 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر فريق يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة.