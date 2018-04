“يمكنه الآن مغادرة الأرض واللعب في المريخ”.. استمرار الإشادة بهدف كريستيانو رونالدو “الساحر”

تتوالى الإشادة بأداء وتألق كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بسبب الهدف الذي أحرزه بركلة خلفية مزدوجة في الفوز 3-صفر على يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، ليصبح حامل اللقب قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

ووصف البعض رونالدو بأنه من نوع مختلف يتجاوز قدرات البشر، وأشاد به أيضًا نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس.

وتساءلت صحيفة إس الإسبانية اليومية على صدر صفحتها الأولى اليوم الأربعاء “من أي كوكب أتيت؟” عندما أشارت إلى هدفه الثاني الرائع في مرمى يوفنتوس، الذي أصيبت جهوده لاستعادة الثقة في الشوط الثاني بضربة قاصمة.

كما أشادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بالتسديدة البهلوانية، وقالت عنها في صفحتها الأولى “الهدف” بينما وصفت في الصفحات الداخلية رونالدو بأنه النسخة الحديثة من النجم دي ستيفانو، مشيرة إلى أن ريال مدريد لم يهزم يوفنتوس على أرضه، منذ أن أحرز الراحل الفريدو دي ستيفانو الهدف الوحيد في مواجهة الفريقين، في ذهاب دور الثمانية في كأس أوروبا في 1962.

ويوصف الأرجنتيني دي ستيفانو على نطاق واسع بأنه أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد على الإطلاق لأنه قاد الفريق للفوز بخمسة ألقاب متتالية لكأس أوروبا.

وبخلاف دي ستيفانو، فإن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي شارك وأحرز أهدافًا في ثلاث مباريات نهائية لبطولة أوروبا على الأقل. وبهدفه الرائع الذي أحرزه، أمس الثلاثاء، يتقدم خطوة جيدة في اتجاه اللحاق بانجازات النجم الأرجنتيني الراحل.

وقال ألفارو أربيلوا، لاعب ريال مدريد السابق، على تويتر، بعد الهدف الذي أذهل مشجعي يوفنتوس وجعلهم يقفون للتصفيق لرونالدو إعجابًا بأدائه: “يحق لكريستيانو رونالد الآن مغادرة كوكب الأرض واللعب في مواجهة كوكب المريخ، بعد أن فعل كل شيء هنا”.

Twt Arbeloa: Cristiano Ronaldo can now leave the Earth and play against the Martians. He's done everything here! pic.twitter.com/Us17FrFrzD

— SB (@Realmadridplace) April 3, 2018