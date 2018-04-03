هدف كريستيانو رونالدو الأسطوري يُجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق له (فيديو)

أجبر الهدف الأسطوري الذي أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، في شباك يوفنتوس، في إطار المواجهة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على القيام والتصفيق له.

وسجل رونالدو هدفًا خياليًا لفريقه ريال مدريد في شباك اليوفي بالدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “يوفنتوس أرينا”.

#ريال_مدريد_يوفنتوس

قول الأسطورة رونالدو من المدرجات وتصفيق جمهور اليوفي ???? pic.twitter.com/egUdj82KBX — فهد (@FH__2) April 3, 2018

وسجل رونالدو هدفه الخيالي بتسديدة مقصية مزدوجة خلفية أكثر من رائعة، حيث فشل معها الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون بفعل أي شيء، ليكون واحدًا من أجمل الأهداف في البطولة الأوروبية.

جمهور اليوفي يقف ويصفق لـ روعة الهدف خيالي يا رونالدو pic.twitter.com/fOCWMRNcSY — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) April 3, 2018

والهدف أصبح رقم 119 لكريستيانو رونالدو في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ليظل هو الهداف التاريخي للبطولة.

جمهور يوفنتوس يصفقوا بعد هدف كريستيانو "دبل كيك" ???????????????????????? pic.twitter.com/RVynQALKrW — بو علشة ¹² ???? ³³ (@madridsta__) April 3, 2018

Ronaldo bicycle kick from the stands pic.twitter.com/Xem2OujWft — Troll Football Media (@Troll__Footbal) April 3, 2018

الدون الدون الدون

اجمل وأروع أهدافه

اجبر جمهور اليوفي على التصفيق

#يوفنتوس_ريال_مدريد pic.twitter.com/n1nXTepWBl — #ولد_يام???????? (@Solomonalmanso1) April 3, 2018

Juventus fans applauding Cristiano after his 2nd goal ????????

(????: @official_suheil )pic.twitter.com/2Kw26ZsbES — Troll Football Media (@Troll__Footbal) ٣ أبريل، ٢٠١٨