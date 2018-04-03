هدف كريستيانو رونالدو الأسطوري يُجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق له (فيديو)

هدف كريستيانو رونالدو الأسطوري يُجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق له (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أجبر الهدف الأسطوري الذي أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، في شباك يوفنتوس، في إطار المواجهة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على القيام والتصفيق له.

وسجل رونالدو هدفًا خياليًا لفريقه ريال مدريد في شباك اليوفي بالدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “يوفنتوس أرينا”.

وسجل رونالدو هدفه الخيالي بتسديدة مقصية مزدوجة خلفية أكثر من رائعة، حيث فشل معها الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون بفعل أي شيء، ليكون واحدًا من أجمل الأهداف في البطولة الأوروبية.

والهدف أصبح رقم 119 لكريستيانو رونالدو في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ليظل هو الهداف التاريخي للبطولة.

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