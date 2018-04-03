هدف كريستيانو رونالدو الأسطوري يُجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق له (فيديو)

أجبر الهدف الأسطوري الذي أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، في شباك يوفنتوس، في إطار المواجهة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على القيام والتصفيق له.
وسجل رونالدو هدفًا خياليًا لفريقه ريال مدريد في شباك اليوفي بالدقيقة 64 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “يوفنتوس أرينا”.
#ريال_مدريد_يوفنتوس
قول الأسطورة رونالدو من المدرجات وتصفيق جمهور اليوفي ???? pic.twitter.com/egUdj82KBX
— فهد (@FH__2) April 3, 2018
وسجل رونالدو هدفه الخيالي بتسديدة مقصية مزدوجة خلفية أكثر من رائعة، حيث فشل معها الحارس الأسطوري جانلويجي بوفون بفعل أي شيء، ليكون واحدًا من أجمل الأهداف في البطولة الأوروبية.
جمهور اليوفي يقف ويصفق لـ روعة الهدف خيالي يا رونالدو pic.twitter.com/fOCWMRNcSY
— صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) April 3, 2018
والهدف أصبح رقم 119 لكريستيانو رونالدو في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، ليظل هو الهداف التاريخي للبطولة.
جمهور يوفنتوس يصفقوا بعد هدف كريستيانو "دبل كيك" ???????????????????????? pic.twitter.com/RVynQALKrW
— بو علشة ¹² ???? ³³ (@madridsta__) April 3, 2018
Ronaldo bicycle kick from the stands
— Troll Football Media (@Troll__Footbal) April 3, 2018
الدون الدون الدون
اجمل وأروع أهدافه
اجبر جمهور اليوفي على التصفيق
#يوفنتوس_ريال_مدريد pic.twitter.com/n1nXTepWBl
— #ولد_يام???????? (@Solomonalmanso1) April 3, 2018
Juventus fans applauding Cristiano after his 2nd goal ????????
(????: @official_suheil )pic.twitter.com/2Kw26ZsbES
— Troll Football Media (@Troll__Footbal) ٣ أبريل، ٢٠١٨
فيديو | جماهير يوفنتوس تصفق لـ رونالدو بعد هدفه الرائع الليله .. pic.twitter.com/7RDEsEKtYN
— Gazzetta Videos (@GazzaVideo) April 3, 2018