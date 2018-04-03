مباراة برشلونة وروما.. عودة الإمبراطور ميسي قد تكتب نهاية الفريق الإيطالي

“مرحبًا بالرومان.. سيكون في انتظاركم 100 ألف محارب”، هكذا حذّر نادي برشلونة في فيديو منافسه روما قبل استضافته على استاد كامب نو في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الأربعاء.

لكن سيتقدم محارب واحد الصفوف وستدعمه البقية من ورائه.

فقد أصبح ميسي جاهزًا بدنيًا، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيًا أمام الفريق الإيطالي بعدما جلس على مقاعد البدلاء، قبل أن ينزل أرض الملعب لينقذ برشلونة ويقوده للتعادل 2-2 مع إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت الماضي.

وغاب ميسي عن مباراتين وديتين مع الأرجنتين خلال الفوز 2-صفر على إيطاليا والخسارة المذلة 6-1 أمام إسبانيا؛ بسبب مشاكل عضلية.

وشارك بديلًا قبل مرور ساعة، ليقود برشلونة إلى تحويل تأخره 2-صفر أمام إشبيلية إلى تعادل بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 89 من خارج منطقة الجزاء.

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: “لم يبدأ أساسيًا كإجراء احترازي”.

وأضاف: “شعرنا بأنه في حالة جيدة قبل مباراة الأربعاء، لكننا سنراقب حالته بعد مران اليوم.

“إنه لاعب مهم بالتأكيد ويصنع الفارق كلما لمس الكرة”.

والتقى الفريقان لآخر مرة في دور المجموعات بدوري الأبطال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وحقق برشلونة فوزًا ساحقًا 6-1 في ملعبه.

وفي هذه المباراة كان ميسي عائدًا للتو من فترة إصابة استغرقت شهرين، واستعرض قدراته بتسجيل هدفين كما صنع هدفًا لجيرار بيكيه.

وأبدى لويس سواريز، الذي سجل هدفين ضمن نفس السداسية، سعادته بمستوى الفريق أمام إشبيلية.

وقال مهاجم أوروغواي: “يحسب لميسي أنه يبرهن على براعته دائمًا، لكننا نعتمد على عمل جماعي ونسعى للمضي قدمًا وعدم الاستسلام”.

وبدا برشلونة تائهًا أمام إشبيلية قبل نزول ميسي، خاصة في غياب سيرجيو بوسكيتس المتحكم في إيقاع الفريق.

وعاد لاعب الوسط للتدريبات بعد إصابة بإصبع القدم وقد يبدأ أساسيًا أمام روما غدًا.

وقال النادي الكتالوني في فيديو حماسي: “أندريس إنيستا مثل مايكل أنجلو عندنا وليونيل ميسي هو الإمبراطور”.

وبينما يرسم صانع اللعب إنيستا بريشته لوحات فنية في وسط الملعب، يمسك ميسي السيف بيده لإسقاط روما وقطع خطوة أخرى نحو حلم الثلاثية.