لاعب إيطالي يعتزل كرة القدم ليصبح بطل أفلام إباحية.. من هو؟ (صور)

اعتزل اللاعب الإيطالي، دافيدي لوفينيلا، اعتزال كرة القدم في سن 24 عامًا من أجل أن يصبح نجمًا للأفلام الجنسية العالمية.

وبحث لوفينيلا لاعب لوميغليانو في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي عن المال، لذلك قرّر الاعتزال للقيام بأدوار البطولة في الأفلام الجنسية الإباحية التي تدر عليه أموالًا أكثر.

وبعد نجاحه في الاختبارات بات لوفينيلا واحدًا من من بين 3000 شخص اختاره المخرج روكو سيفريدي للوقوف أمام الكاميرا.

ووصل لوفينيلا إلى العاصمة المجرية بودابست لزيارة أكاديمية سيفريدي حيث بات اسمه “دافيدي مونتانا”.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن لوفينيلا قوله إن “الأمر ليس مجرد أن تكون في السرير إلى جوار شريكتك لكنك بحاجة للعمل بجدية وتنعم بالاستقرار”.

وكشف لوفينيلا عن استقراره في بودابست وسعيه للعب في أحد الأندية المجرية، موضحًا “هدفي البحث عن ناد محلي ألعب له في المجر”.

ولن يكون لوفينيلا الأول الذي يغير مسيرته ويبتعد عن الملاعب ويمتهن مهنة غريبة، حيث أصبح تيم زيز أحد حراس ألمانيا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا التي احتلت المركز الثالث مصارعًا محترفًا.