بوفون عن مباراة يوفنتوس وريال مدريد: مواجهة كريستيانو رونالدو تقلقني

شدد الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، على أنه يستعد بقوة لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون في تصريحات لـ”RMC” الفرنسية: “بالتأكيد هي مباراة مهمة جدًا، وعندما تواجه فريقًا بحجم ريال مدريد ولاعبين أمثال كريستيانو رونالدو فبالتأكيد لن ترى عيناك النوم”.

وأضاف: “نعرف أن هناك صعوبات عديدة لمواجهة فريق يعد أقوى منا كما يقول التاريخ، ولديهم لاعبون يمتلكون صفات استثنائية”.

وأردف: “ومع ذلك، ندرك أيضًا أن المواجهة في مباراتين ستحدد المتأهل وليس من يفوز دائمًا هو الأفضل، وإذا عملنا على تقديم شيء أفضل خلال المواجهتين، فسوف نحقق شيئًا رائعًا”.

ويصطدم يوفنتوس بريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب “أليانز” مساء الثلاثاء المقبل، على أن يقام لقاء الإياب بملعب “سانتياغو برنابيو” في “مدريد” 11 إبريل المقبل.

وسجل كريستيانو رونالدو في شباك بوفون 6 أهداف، ليصبح أكثر لاعب يسجل في شباك الحارس الإيطالي في تاريخ دوري الأبطال.