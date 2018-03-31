أهداف مباراة يوفنتوس وميلان.. ديبالا يسجل الأول لـ”السيدة العجوز” وبونوتشي يتعادل (فيديو)

افتتح باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس، هدف فريقه الأول في شباك ميلان في الدقيقة 8 من زمن المباراة، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب “يوفنتوس أرينا” ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

ويأمل ميلان العودة الى سكة الانتصارات التي توقفت عند 12 مباراة متتالية، بتعادله المخيب فى المرحلة الماضية أمام سبال، لكن فريق اليجرى يبقى دون هزيمة لـ24 مرحلة متتالية، وتحديدًا منذ الخسارة أمام سمبدوريا 2-3 فى 19 نوفمبر الماضى.

وفي الدقيقة 28 يستغل ليوناردو بونوتشي عرضية رائعة من ركلة ركنية ويسجل التعادل برأسه.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل ميلان في مرمى يوفنتوس القائد الحكومة بونوتشي pic.twitter.com/OFFLdXeU5T — TVACM (@TVACM) March 31, 2018

في المقابل يسعى يوفنتوس “75 نقطة” إلى استغلال تعثر نابولي “74 نقطة” أمام ساسولو، لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، كما يخوض السيدة العجوز استعداده الأخير قبل مواجهة ريال مدريد الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.