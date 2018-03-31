مباراة يوفنتوس وميلان.. كيف يدور صدام أليغري وغاتوزو؟

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية لمتابعة المباراة المثيرة التي تجمع بين يوفنتوس وميلان مساء السبت في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 75 نقطة بقيادة مديره الفني ماسيمو أليغري، بينما يحتل ميلان المركز السادس برصيد 50 نقطة بقيادة مديره الفني جينارو غاتوزو.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي ملامح الصدام التكتيكي بين المدربين.

يوفنتوس ضد ميلان.. التاريخ يتحدث

تقابل الفريقان 282 مرة، وفاز يوفنتوس 102 مباراة، وفاز ميلان 94 مرة، وتعادلا 86 مرة.

وعلى صعيد الدوري لعب الفريقان 165 مباراة، فاز خلالها يوفنتوس 62 مرة، بينما فاز ميلان في 50 مباراة، وتعادلا 53 مرة.

وسجل يوفنتوس 405 أهداف في شباك ميلان عبر كل البطولات، من بينها 229 هدفًا في الدوري الإيطالي، وأحرز ميلان 402 هدف، من بينها 213 بالدوري.

صراعات الصدارة والمربع الذهبي

يبدو أن هناك صراعًا شرسًا على الصدارة بين يوفنتوس ونابولي، ورغم أن نتائج نابولي بدأت في الاهتزاز إلا أن المنافسة ما زالت قائمة على اللقب.

ويبحث ميلان عن تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة من عمر الدوري للاقتراب من المربع الذهبي أملًا في المشاركة بدوري أبطال أوروبا في العام المقبل.

أليغري.. وسلاح التانغو

يعتمد المدير الفني لفريق يوفنتوس، على سلاح نجوم التانغو والمنتخب الأرجنتيني، خاصة غونزالو هيغواين وباولو ديبالا.

ويعوّل يوفنتوس الكثير على هذا الثنائي لحسم المواجهة قبل التفرغ لمواجهة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، كما أن الفريق يلعب بالجناحين السريعين دوغلاس كوستا، وماريو مانزوكيتش.

ويحاول أليغري تأمين وسط الملعب برباعي يضم: ميراليم بيانيتش، وبلايسي ماتويدي، إلى جانب الظهيرين كوادا أسامواه، وماتيا دي سيسجليو، بخلاف قلبي الدفاع: جورجيو كيليني، ومهدي بنعطية.

غاتوزو.. وخطة الانتشار

يعتمد غاتوزو على خطته المعهودة 4-3-3 للانتشار وسط الملعب، والحد من خطورة الأطراف.

ونجح غاتوزو خلال الفترة الماضية بتكوين جبهات قوية للميلان، خاصة بوجود دافيد كالابريا، وفرانك كيسي، وسوسو يمينًا، وأيضًا ريكاردو رودريجيز، وبونافينتورا، وحاكان كالهونجلو.

ويعتمد غاتوزو على المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، إلى جانب صلابة لاعب الارتكاز لوكاس بيليا.

وأكد عماد دربالة، محلل قناة أون سبورت للكرة الإيطالية لـ”إرم نيوز” أن ميلان سيرهق يوفنتوس كثيرًا في الشق الهجومي، موضحًا أن يوفنتوس عليه أن يلجأ للضغط بقوة، والانطلاقات السريعة من أجل حسم الفوز.

وأضاف:”ميلان فريق يملك عناصر مهمة في خط الوسط، خاصة على المستوى الهجومي ،ولكن يوفنتوس أكثر قوة وخبرة وجاهزية”.