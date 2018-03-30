الأرقام تكشف تفوق الحارس أليسون على عمالقة أوروبا

قالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة ريال مدريد الإسباني تنوي التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي روما الإيطالي.

ويأتي سعي ريال مدريد للتعاقد مع أليسون بسبب صعوبة التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وتيبو كورتوا حارس تشيلسي.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أن الحارس البرازيلي لا يختلف كثيرًا عن دي خيا أو كورتوا، كما أن التعاقد معه لن يكلف ريال مدريد أكثر من 60 مليون

وأكملت الصحيفة أليسون رابع حارس من حيث التصديات لهجمات الخصوم إذ أوقف 79% بواقع 111 في 29 مباراة.

ويتفوق 3 حراس على أليسون وهم آندريه تير شتيغن حارس برشلونة (84%) ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد (83%) ودي خيا (81%).

ووأشارت “أس” أن أليسون يتفوق على أسماء كبيرة في عالم الحراسة كجيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس (77%) وكيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بلباو (71%) وكايلور نافاس حارس ريال مدريد (69%) وكورتوا (66%).

وأوضحت الصحيفة أن أليسون يتفوق بشكل كبير على كورتوا (بفارق 13 %)، في حين يتأخر عن دي خيا بنقطتين فقط، ما يؤكد أن إدارة ريال مدريد محقة في اهتمامهما بالحصول على خدماته الصيف المقبل.