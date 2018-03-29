نادي برشلونة يجهز للتعاقد مع بديل أومتيتي بعد اقترابه من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير كتالونية عن بدء العملاق الإسباني برشلونة البحث على بدائل للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي؛ بعد التأكد من وجود محادثات بينه وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف اللاعب من صفوف البرسا عن طريق كسر قيمة الشرط الجزائي بالعقد المُبرم بين اللاعب وبرشلونة، البالغ قيمته 52 مليون جنيه استرليني.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، تستعد إدارة فريق مانشستر يونايتد لتقديم عرض ضخم يتقاضى على إثره اللاعب 175 ألف جنية استرليني أسبوعيًا.

ويعد النجم الفرنسي البالغ 24 عامًا من أهم الركائز الحالية للفريق، ما دفع إدارة برشلونة لبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل لاتفاق مع اللاعب.

ولكن يبدو أن كل هذه الجهود باءت بالفشل؛ في ظل تمسك اللاعب بتعديل القيمة المالية بعقده.

وبحثًا عن البديل، توجه السيد روبرتو فيرنانديز نجم الكرة الإسبانية السابق والمدير الرياضي الحالي لفريق برشلونة إلى الأراضي الهولندية لمتابعة اللاعب ماتايس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام البالغ 18عامًا أثناء مباريات الدوري الهولندي.

ويعد المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو البالغ 19 عامًا خيارًا آخر مطروحًا أمام الإدارة الكتالونية للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الإبقاء على صامويل أومتيتي، الذي شكل ثنائيًا دفاعيًا قويًا رفقة جيرارد بيكيه في الموسم الحالي.