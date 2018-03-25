جيانلويجي بوفون يعتزل اللعب دوليًا

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، إن الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، قرر اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي بشكل نهائي.

وأوضحت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) أن بوفون قرر أن تكون مباراة إيطاليا والأرجنتين الجمعة الماضي الأخيرة له مع الآتزوي، وخسر المنتخب الإيطالي المباراة بنتيجة 2/0، علمًا أنها أول مباراة له منذ أن فشل في التأهل إلى كأس العالم 2018.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 60 عامًا، بعد خسارته 1/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام السويد في الملحق الأوروبي المؤهل إلى إلى الكرنفال العالمي.

وتعرض بوفون البالغ من العمر 40 عامًا، لانتقادات لاذعة بسبب أدائه في المباراة، خاصة بسبب الهدف الأول للأرجنتين الذي سجله إيفر بانيغا.

وينتهي عقد بوفون مع ناديه يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم الأخير مع يوفنتوس أيضًا.

وشارك بوفون لأول مرة مع المنتخب الإيطالي في أكتوبر 1997،في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 1998، وشارك في الدقيقة 32 بديلًا للحارس جاليوكا باليوكا، ليصل إلى 176 مباراة دولية فاز خلالها بلقب كأس العالم 2006