بوفون يرشح 4 منتخبات للتتويج بكأس العالم.. تعرف عليها

رشّح الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون 4 منتخبات للتتويج ببطولة كأس العالم التي تقام بعد قرابة 3 أشهر في روسيا.

وقال بوفون بعد مباراة إيطاليا والأرجنتين، أمس الجمعة، في مباراة ودية، إن منتخبات البرازيل وألمانيا وإسبانيا إلى جانب الأرجنتين مرشحة للفوز بكأس العالم.

وسقط المنتخب الإيطالي بنتيجة 2/0 أمام الأرجنتيني في غياب ليونيل ميسي.

ويغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عامًا، بعد فشله في التأهل للبطولة بخسارته 1/0 أمام السويد في الملحق.

وقال بوفون عقب المباراة: “علينا تهنئة منتخب الأرجنتين، قدّم مباراة كبيرة”.

وأضاف بوفون: “منتخب الأرجنتين يمتلك الكثير من المهارات ويعتمد على لاعبين على مستوى عالٍ ودفاع قوي، هم مرشحون للفوز بالبطولة إلى جانب البرازيل وألمانيا وإسبانيا”.

وتابع بوفون: “إيطاليا في مرحلة إعادة البناء بعد عدم تمكنها من التأهل لكأس العالم، إنها لحظة تاريخية ولكن في حقبة أخرى قد تكون (مباراة إيطاليا والأرجنتين) في نصف نهائي أو نهائي مونديال”.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي فوز ببطولة كأس العالم 4 مرات كان آخرها العام 2006 في ألمانيا.