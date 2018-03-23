“يويفا” يحدد قيمة مكافآت بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قيمة المكافآت التي سيحصل عليها 55 منتخبًا في بطولة دوري الأمم في نسختها الأولى هذا العام.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيدفع ما يصل إلى 76.25 مليون يورو (94 مليون دولار)، حيث سينال كل فريق من إجمالي 12 منتخبًا، هي الأقوى أوروبيًا وفق تصنيف الاتحاد القاري، 1.5 مليون يورو.

وستوزع هذه الفرق على أربع مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة فرق ضمن المستوى الأول. وسينال صاحب المركز الأول مبلغًا مماثلًا كمكافأة لتصدره المجموعة.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الفرق الأربعة المتصدرة ستتأهل للدور قبل النهائي الذي سيقام في يونيو/ حزيران 2019، وسيليه النهائي حيث سيحصل الفريق الفائز على 4.5 مليون يورو، ليصل إجمالي المبالغ التي سيكون قد حصل عليها إلى 7.5 مليون يورو.

وستحصل فرق المستوى الثاني على مليوني يورو كحد أقصى، بينما يتقلص إجمالي المبلغ المخصص لفرق المستوى الثالث إلى 1.5 مليون.

أما فرق المستوى الرابع التي تمثل أضعف الفرق المنافسة فستحصل على مبلغ مليون يورو.

وستنطلق البطولة، التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتحل مكان المباريات الدولية الودية، في نفس توقيت التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا.

وسيقام دور المجموعات في جميع المستويات في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام.