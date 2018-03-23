يوفنتوس يحظر بيع تذاكر مباراته أمام ريال مدريد على المشجعين الإسبان

تتراوح أسعار تذاكر مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد في 4 أبريل المقبل، بملعب “أليانز” في مدينة تورينو شمال إيطاليا، بين 60 و200 يورو.

وسيطرح يوفنتوس اليوم الجمعة التذاكر أمام مشجعيه الذين يحملون بطاقة “J 1897 Membership”، وفقًا لبيان أصدره النادي الإيطالي.

واعتبارًا من غد السبت، ستطرح التذاكر للمشجعين الذين يحملون بطاقة “Black/White Member” ثم لباقي المشجعين.

وأبرز النادي في البيان أنه “يحظر بيع تذاكر المباراة لمن يحملون الجنسية الإسبانية، باستثناء من يحملون بطاقة عضوية النادي”.

وسيتمكن مشجعو الريال من حضور المباراة فقط، عبر شراء التذاكر الخاصة بمدرجات الزائرين.