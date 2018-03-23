ليونيل ميسي قد يغيب عن مباراة الأرجنتين وإيطاليا

قالت صحيفة “أولي” الأرجنتينية، إن هناك شكوكًا بشأن مشاركة ليونيل ميسي قائد المنتخب في مباراة إيطاليا الودية، الليلة، في مدينة مانشستر بعد إصابته.

وتعرض هداف برشلونة التاريخي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال التدريبات التي تسبق المباراة الودية في إطار الاستعداد لكأس العالم هذا الصيف في روسيا.

ويثق الفريق الطبي للمنتخب الأرجنتيني في تعافي اللاعب، لكنه لم يستبعد عدم الدفع به خلال المباراة إلا في حال شفائه بنسبة 100%.

ومن المتوقع أن يجلس ميسي (30 عامًا) على مقاعد البدلاء، على أن ينزل ملعب الاتحاد في حال الحاجة إلى جهوده.

ويلتقي منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم عامي 1978 و1986 مع إسبانيا وديًا، يوم الثلاثاء المقبل، في ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة مدريد.

وسيغيب كذلك سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي عن مباراة الأرجنتين وإيطاليا؛ بسبب إصابة في الركبة، لكنه ربما يشارك في مواجهة إسبانيا في الأسبوع المقبل.

وقال خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين، الذي يرى أن المواجهتين الوديتين ستكشفان عن قوة فريقه قبل النهائيات: “من الواضح أن أغويرو سيغيب عن المباراة الأولى، وسنرى إن كان سيشارك في المباراة الثانية أم لا”.