بيرلو سيكون مساعدًا لكونتي أو أنشيلوتي في إيطاليا

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن أندريا بيرلو سيصبح المدرب المساعد والرجل الثاني في الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا في حال تولى المسؤولية بشكل دائم أي من أنطونيو كونتي أو كارلو أنشيلوتي.

ويسعى نجم يوفنتوس وميلان السابق لدخول مجال التدريب بعد اعتزاله في أعقاب فترة قصيرة قضاها في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيرلو من المرجح أن يصبح الرجل الثاني في الجهاز الفني للمنتخب مع كونتي، لكن في حال استمرار كونتي مع تشيلسي الإنجليزي لن ينضم لمعاونيه في النادي اللندني.

ولا يعتمد دور بيرلو القادم على وجود صديقه كونتي فحسب، لكنه في حال تولي أنشيلوتي المسؤولية أيضًا سيكون بيرلو مساعده.

وأنشيلوتي لا يعمل حاليًا؛ بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ، العام الماضي؛ بعد بداية غير موفقة للبوندسليغا، ومع خبرة طويلة مع أندية ميلان وباريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي وأخيرًا بايرن ميونخ، قد يميل أنشيلوتي إلى قيادة المنتخب الوطني.

وتعتبر الجماهير الإيطالية بيرلو أسطورة حقيقية، وسيسهم وجوده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب في محو الفشل الذي لازم الفريق وحرمه من بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.