سيميوني يسعى لإقناع ديبالا بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد

أصبح فريق أتلتيكو مدريد متأكدًا بشكل كبير من رحيل نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الصيف المقبل، نحو برشلونة، في ظل تصريحاته الأخيرة حول مستقبله، وكانت آخرها في مؤتمر صحفي في معسكر منتخب بلاده فرنسا.

وتشير كل التقارير لرغبة برشلونة في دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، الصيف المقبل، لضم النجم الفرنسي، وهو ما دفع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني للبحث عن بديل لنجمه، واجتمع مع مواطنه باولو ديبالا في أحد مطاعم مدريد.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن أتلتيكو مدريد مستعد لعرض 120 مليون يورو على إدارة يوفنتوس؛ للتخلي عن نجمه الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، الصيف المقبل.

ويعتبر المبلغ المقترح أكبر مبلغ يقرر فريق أتلتيكو مدريد دفعه لضم لاعب في تاريخه، لكنه سيستفيد من مبلغ الشرط الجزائي في عقد نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان البالغ 100 مليون يورو.

ويبقى رحيل باولو ديبالا عن يوفنتوس صعبًا في الفترة الحالية؛ في ظل رغبة الفريق الإيطالي في الحفاظ على نجمه وأطماع فرق كبرى مستعدة لدفع أكثر من 120 مليون يورو وعلى رأسها ريال مدريد.