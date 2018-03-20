إيكاردي: فضّلت تمثيل الأرجنتين على إيطاليا وإسبانيا.. وأتمنى أن ألعب بجوار ميسي

كشف ماورو إيكاردي، قائد إنتر ميلان، خلال مقابلة مع مجلة Rivista Undici الإيطالية، أن كلًا من إسبانيا، وإيطاليا، سعتا خلفه لينضم إلى منتخباتهما قبل مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين.

وقال هداف إنتر ميلان:”تلقيت دعوة للعب لمنتخب إيطاليا تحت 21عامًا، واضطررت للاستمرار مع سامبدوريا، لأنني لم أرغب في الذهاب ، وكنت أرغب في اللعب للأرجنتين”.

وأضاف المهاجم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ظهر لأول مرة مع منتخب الأرجنتين في 2013، لكنه كافح للحفاظ على مكانه المنتظم في الفريق:”حاولت إسبانيا أيضًا مع والدي للانضمام لمنتخباتها، لكنني أردت دائمًا اللعب للأرجنتين، وتمكنت من الانضمام للمنتخب، ولم يكن الأمر سهلًا، لكنني حققت هدفي”.

ووقَّع إيكاردي، الذي وُلد في روزاريو مسقط رأس ليونيل ميسي، لكنه نشأ في إسبانيا ويحمل جواز سفر إيطالي أيضًا، لبرشلونة وعمره 15 عامًا، لكنه غادر “كامب نو” للانضمام إلى سامبدوريا في العام 2011، حيث خاض أول مباراة له في الدوري الإيطالي العام 2012.

وتابع:”قررت الانتقال إلى إيطاليا، لأنني كنت على يقين أنني سأظهر بشكل أفضل من إسبانيا.. وفي برشلونة في ذلك الوقت لم يكن الأمر سهلًا في إيطاليا، وأُتيحت لي الفرصة للعب فورًا في المستوى الأعلى ، وكان هذا هدفي”.

وانتقل المهاجم إلى إنتر ميلان في العام 2013، وبلغ عدد أهدافه يوم الأحد الماضي مئة هدف مع النيرازوري، حيث سجل أربعة أهداف أمام ناديه سامبدوريا السابق ليحرز هدفه رقم 103.

ورغم الاهتمام من ريال مدريد، والعديد من الأندية الأخرى، قال إيكاردي إنه سعيد في إنتر وفي ميلانو، موضحًا: “أستطيع أن أرى نفسي في إنتر عندما أبلغ الثلاثين من عمري، وأتمنى أن أحظى بمسيرة طويلة هنا، وأريد الفوز بالألقاب بهذا القميص الذي لم يحقق أي ألقاب منذ فترة طويلة”.

وقال أيضًا آملًا أن يلعب إلى جوار ليونيل ميسي في أحد الأيام:”أعتقد أن اللعب إلى جانب أفضل لاعب في العالم -بالطبع أتحدث عن ميسي- سيكون حلمًا، لكنه رمز في برشلونة، وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون الأمر مستحيلًا”.