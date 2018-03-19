كيليني يغيب عن إيطاليا وشكوك حول لحاقه بمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

قال يوفنتوس، اليوم الإثنين، إن مدافعه جيورجيو كيليني اُستبعد من تدريبات منتخب إيطاليا لكرة القدم استعدادًا لمباراتين وديتين الشهر الجاري، وذلك لإصابته بشد في عضلة الفخذ.

وتلتقي إيطاليا مع الأرجنتين بمدينة مانشستر يوم 23 من الشهر الجاري، ثم تلعب تحت قيادة مدربها المؤقت لويجي دي بياجيو، الذي خلف غيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، مع إنجلترا على إستاد ويمبلي بعدها بـ 4 أيام.

وتعرض كيليني (33 عامًا)، الذي خاض 96 مباراة دولية مع إيطاليا، لإصابة خلال تعادل يوفنتوس دون أهداف مع سبال، يوم السبت الماضي، وقال ناديه إنه سيتم تقييم الإصابة خلال اليومين المقبلين.

وتعرض كيليني لإصابة عضلية في مباراة يوفنتوس وسبال وأوضحت صحيفة “توتو سبورت” أن الإصابة أسوأ مما هو متوقع.

وأشارت إلى أن كيليني سيغيب بنسبة كبيرة، عن مواجهة ريال مدريد، 3 أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أن يوفنتوس سيفتقد جهود المغربي المهدي بنعطية، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.