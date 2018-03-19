المئات من مشجعي لاتسيو يحتجون على الحكام وحكم الفيديو

تظاهر المئات من مشجعي لاتسيو أمام مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في روما، أمس الأحد، وقالوا إن فريقهم كان ضحية العديد من الأخطاء من جانب الحكام ونظام حكم الفيديو المساعد.

وأظهرت الصور الجماهير وهي ترفع لافتات تنتقد نظام حكم الفيديو المساعد وتطالب باحترام النادي. ووزع المشجعون منشورات بها قائمة المباريات التي تعتقد الجماهير أن فريقها تعرض فيها للظلم.

وكتبت الجماهير في المنشورات: “فيورنتينا وتورينو وميلانو ويوفنتوس وكالياري.. ناهيك عن المباريات التي انتصرنا فيها رغم الأخطاء التي لا تصدق”.

ودوري الدرجة الأولى الإيطالي أحد المسابقات الأوروبية التي تتم فيها تجربة نظام حكم الفيديو المساعد هذا الموسم.

ووافق المجلس الدولي لكرة القدم على استخدام هذه التكنولوجيا بشكل دائم في وقت سابق هذا الشهر، وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) إن حكم الفيديو المساعد سيكون موجودًا في نهائيات كأس العالم هذا العام في روسيا.

وواصل المشجعون احتجاجهم عن طريق مقاطعة بداية مباراة فريقهم في الدوري أمام بولونيا، وتركوا المدرج الشمالي في الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما خاليًا تقريبا قبل الدخول في الدقيقة 15.

ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.