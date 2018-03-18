فوز صعب لميلان وسهل لروما.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإيطالي

حقق فريقا إي سي ميلان وروما وإنتر اليوم الأحد، الفوز في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتغلب ميلان على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيد الأول إلى 50 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأخير عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل ثلاثية ميلان، التركي هاكن كالهانغولو، وباتريك كوتروني والبرتغالي أندريه سيلفا في الدقائق 10 و52 و82.

بينما جاءت ثنائية كييفو فيرونا عبر البولندي باتريك كوتروني، و روبيرتو إنجليسي في الدقيقتين 33 و34.

وفي مباراة ثانية، فاز روما على مضيفه كروتوني بهدفين نظيفين، سجلهما إيطالي الجنسية ذو الأصول المصرية ستيفان شعراوي، والبلجيكي رادجا ناينجولان في الدقيقتين 39 و75.

وبذلك، ارتفع رصيد روما إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كروتوني عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 75 نقطة

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كالياري على بينفينتو بهدفين لهدف، وبالنتيجة نفسها، تغلب فيورنتينا على تورينو، وأتلانتا على هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة.