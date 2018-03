بوفون يقود تشكيلة إيطاليا لمواجهة إنجلترا والأرجنتين وديًا

انضم الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون إلى تشكيلة منتخب إيطاليا لخوض مباراتين وديتين الشهر الحالي ليواصل مسيرته الدولية، التي بدا أنها انتهت عقب الفشل في بلوغ كأس العالم لكرة القدم العام الحالي.

وأكد الحارس البالغ عمره 40 عامًا، الذي شارك في 175 مباراة، اعتزاله دوليًا فور التعادل السلبي مع السويد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، الذي أطاح بإيطاليا خارج البطولة التي تستضيفها روسيا.

لكن بوفون قال بعد ذلك إنه سيقبل دعوة المدرب المؤقت للمنتخب لويجي دي بياجيو لينضم إلى التشكيلة التي ستواجه إنجلترا في 23 مارس آذار الحالي، والأرجنتين بعدها بأربعة أيام في مانشستر.

Buffon, Chiellini, Rugani, De Sciglio & Spinazzola have been called up to the Italian squad for the games vs England & Argentina. pic.twitter.com/kKDWwbpzCC

